Asl Latina più cure e screening per i pazienti fragili | i risultati del Piano di Equità

Il Piano di Equità avviato dall’azienda sanitaria nella provincia di Latina si concentra sull’aumento delle cure e degli screening dedicati ai pazienti in condizioni di fragilità. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie per le persone con vulnerabilità socioeconomica e clinica che, fino a ora, avevano avuto difficoltà a usufruire dei servizi. La strategia mira a garantire un’assistenza più equa e più capillare sul territorio.

Latina, 15 aprile 2026 – Facilitare l’accesso alle cure e alla presa in carico di persone in condizioni di vulnerabilità socioeconomica e di fragilità clinica, che non usufruiscono di prestazioni sanitarie. È stato il senso del Piano Aziendale di Equità (PAE) della Asl di Latina, che, a fronte di una costante attività durata tre anni, dal 2023 al 2025, ha prodotto risultati ragguardevoli. L’Azione di Equità 3.2 è stata finalizzata ad aumentare l’adesione della popolazione immigrata ai programmi di screening oncologici. Il coinvolgimento ha riguardato in particolare gli “hard to reach”, i più esclusi dagli accessi sanitari, come senza fissa dimora e clochard.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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