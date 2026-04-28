Radio Gamec riparte martedì 5 maggio con Pedagogy of hope dalla Biennale di Venezia

Martedì 5 maggio segna il ritorno di Radio Gamec con la nuova stagione intitolata Pedagogy of Hope, curata da Lorenzo Giusti e Lara Facco. L'evento si svolge a Venezia come parte di un'iniziativa collegata alla prossima Biennale Arte 2026. La radio riparte quindi con una programmazione che coinvolge il mondo dell’arte e della cultura, offrendo uno spazio di approfondimento e discussione.

La nuova stagione di Radio Gamec riparte dal 5 al 10 maggio trasmettendo dagli studi di Radio Vanessa e sarà trasmessa In streaming fino al 22 novembre Bergamo. La nuova stagione di Radio Gamec, Pedagogy of Hope, a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco, riparte da Venezia martedì 5 maggio come Evento Collaterale della Biennale Arte 2026. Fino a domenica 10 maggio sarà in onda dagli spazi di Radio Vanessa, storica radio libera cittadina fondata clandestinamente nel 1978 e unica a trasmettere ancora oggi in Fm dal centro storico, tra l’Arsenale e i Giardini. Pedagogy of Hope condivide temi e obiettivi della programmazione 2026 del museo, ispirata all’opera del pedagogista brasiliano Paulo Freire e dedicata all’educazione come pratica di libertà e trasformazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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