Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto Pedagogia della Speranza

Radio Gamec partecipa alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza». L’evento collaterale è curato da Lorenzo Giusti e Lara Facco e si presenta come una delle iniziative accessorie alla mostra principale. La partecipazione rappresenta un momento di confronto tra la radio e il mondo dell’arte contemporanea.

LA NOVITÀ. Radio Gamec approda alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia come evento collaterale con il progetto «Pedagogy of Hope», a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco. La nuova stagione della piattaforma radiofonica della Gamec sarà trasmessa dal 5 al 10 maggio 2026 dagli studi di Radio Vanessa, storica emittente veneziana che trasmette in Fm nel centro storico tra Arsenale e Giardini. Nata nel 2020 durante il lockdown, Radio Gamec è diventata negli anni un modello innovativo di pratica museale, un archivio digitale di voci e riflessioni capace di mettere in dialogo arte, cultura e società. Il titolo del progetto richiama il programma 2026 della Gamec dedicato all’educazione come pratica di libertà e trasformazione sociale, ispirato agli studi del pedagogista brasiliano Paulo Freire. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza» Leggi anche: «Pedagogia della speranza», alla Gamec un 2026 di arte, libertà e partecipazione “Pedagogia della speranza”, il programma Gamec 2026 è un omaggio al Paulo FreireTra le attività in calendario: due mostre di artiste internazionali allo Spazio Zero sul tema della marginalità, un talk sul tema dell’intelligenza... Tutto quello che riguarda Radio Gamec. Temi più discussi: Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto Pedagogia della Speranza; Le Partecipazioni Nazionali e gli Eventi Collaterali della Biennale Arte 2026; Ana Silva. Eau; Pedagogia della speranza, il programma Gamec 2026 un'omaggio a Paulo Freire. Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza»Radio Gamec approda alla 61ª Biennale di Venezia come evento collaterale con il progetto «Pedagogy of Hope», a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco. ecodibergamo.it Notizie di Radio GamecIL PROGETTO BIENNALE. Al via dalla Val Brembana il terzo ciclo dell’iniziativa «Pensare come una montagna». Da Zogno a Serina, una serie di film su sostenibilità e comunità e la mostra «Fossi io teco; ... ecodibergamo.it Radio Gamec approda alla 61ª Biennale di Venezia come evento collaterale con il progetto «Pedagogy of Hope», a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco. x.com Radio Gamec approda alla 61ª Biennale di Venezia come evento collaterale con il progetto «Pedagogy of Hope», a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco. - facebook.com facebook