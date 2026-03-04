Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto Pedagogia della Speranza

Radio Gamec partecipa alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza». L’evento collaterale è curato da Lorenzo Giusti e Lara Facco e si presenta come una delle iniziative accessorie alla mostra principale. La partecipazione rappresenta un momento di confronto tra la radio e il mondo dell’arte contemporanea.

LA NOVITÀ. Radio Gamec approda alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia come evento collaterale con il progetto «Pedagogy of Hope», a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco. La nuova stagione della piattaforma radiofonica della Gamec sarà trasmessa dal 5 al 10 maggio 2026 dagli studi di Radio Vanessa, storica emittente veneziana che trasmette in Fm nel centro storico tra Arsenale e Giardini. Nata nel 2020 durante il lockdown, Radio Gamec è diventata negli anni un modello innovativo di pratica museale, un archivio digitale di voci e riflessioni capace di mettere in dialogo arte, cultura e società. Il titolo del progetto richiama il programma 2026 della Gamec dedicato all’educazione come pratica di libertà e trasformazione sociale, ispirato agli studi del pedagogista brasiliano Paulo Freire. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

