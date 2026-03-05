Radio Gamec con Pedagogy of Hope debutta alla Biennale di Venezia

Radio Gamec presenta la sua nuova stagione intitolata Pedagogy of Hope, che debutta come evento collaterale alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia. La mostra è curata da Lorenzo Giusti e Lara Facco e si svolge a Bergamo, collegandosi alla più ampia manifestazione veneziana. L’iniziativa coinvolge artisti e pubblico, offrendo una nuova interpretazione del rapporto tra educazione e arte.

Bergamo. La nuova stagione di Radio Gamec, Pedagoy of Hope, a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco, è evento collaterale della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia. Pre-apertura 6-8 maggio 2026; apertura al pubblico da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026. Da martedì 5 a domenica 10 maggio sarà in onda dagli spazi di radio Vanessa, storica radio veneziana che trasmette FM dal centro storico, tra Arsenale e Giardini. La programmazione proseguirà online fino al 22 novembre sul sito di radio Gamec e sui canali dedicati al progetto. Riparte radio Gamec, la piattaforma digitale della Gamec – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo nata nel 2020 in risposta al lockdown e riconosciuta a livello internazionale come modello innovativo di pratica museale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza» Leggi anche: Alla GAMeC debutta «Eau», la prima mostra italiana di Ana Silva Contenuti e approfondimenti su Radio Gamec. Temi più discussi: Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto Pedagogia della Speranza; Pedagogia della speranza, il programma Gamec 2026 un'omaggio a Paulo Freire; eau: alla gamec di bergamo la prima mostra istituzionale in italia dell’artista angolana-portoghese ana silva - Aise.it; Le Partecipazioni Nazionali e gli Eventi Collaterali della Biennale Arte 2026. Radio Gamec con Pedagogy of Hope debutta alla Biennale di VeneziaL'evento mette al centro la riflessione su quali pratiche educative possano favorire autonomia e pensiero critico in un contesto di conflitto allargato e in cui algoritmi e flussi digitali orientano i ... bergamonews.it Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza»Radio Gamec approda alla 61ª Biennale di Venezia come evento collaterale con il progetto «Pedagogy of Hope», a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco. ecodibergamo.it La nuova stagione di Radio GAMeC, "Pedagogy of Hope", è Evento Collaterale della 61. Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia. Scopri di più su gamec.it #BiennaleArte2026 #InMinorKeys #radiogamec x.com Radio Gamec approda alla 61ª Biennale di Venezia come evento collaterale con il progetto «Pedagogy of Hope», a cura di Lorenzo Giusti e Lara Facco. - facebook.com facebook