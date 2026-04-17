Una famiglia residente in una casa nel bosco di Palmoli ha visto tornare in Australia la nonna Pauline e la zia Rachel, entrambe visibilmente sconvolte. Le due donne hanno espresso rabbia e frustrazione, chiedendo che i bambini vengano rimandati a casa. La decisione di partire è stata presa dopo un soggiorno che si è concluso con forti emozioni e tensioni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa scelta.

Addio doloroso per nonna Pauline e zia Rachel, che lasciano Palmoli senza il ricongiungimento fra i genitori e i loro tre bambini, ancora in casa famiglia a Vasto. La vicenda della “famiglia nel bosco” è aperta: la madre Catherine è stata allontanata, il padre Nathan resta in attesa. Il tribunale deciderà nei prossimi mesi il futuro dei minori. Lo sfogo di nonna Pauline e zia Rachel Un lungo abbraccio alla stazione degli autobus, gli occhi pieni di tristezza e una domanda che resta senza risposta. Si chiude così la permanenza in Italia di nonna Pauline e zia Rachel, arrivate dall’Australia per sostenere Catherine e Nathan, protagonisti della vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, rabbia di nonna Pauline e zia Rachel che tornano in Australia: "Rimandate bimbi a casa"

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