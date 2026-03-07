Bergamo il Centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate - Foto

A Bergamo, i lavori per il nuovo Centro di raccolta dei rifiuti sulla Cremasca stanno per essere completati. Il cantiere è in fase di avanzamento e si avvicina alla fine dei lavori prevista per la fine dell’estate. La struttura sarà presto operativa e pronta a ricevere i rifiuti dei cittadini della zona. La data di apertura al pubblico non è ancora stata comunicata.

IL CANTIERE. Si avviano verso la conclusione i lavori del nuovo Centro di raccolta dei rifiuti sulla Cremasca. Procede senza grandi intoppi il cantiere della ditta CarBa di Soncino, con la previsione di consegnare le strutture della nuova piattaforma ecologica comunale per l'estate. Il sopralluogo nell'area sabato 7 marzo, insieme all'assessore Oriana Ruzzini, al dirigente comunale Silvano Armellini, all'ingegner Antonio Comincini per l'impresa e ai consiglieri comunali - Luigi Airoldi (Lista Carnevali) e Paola Rossi (Bergamo Europea), più la presidente del Consiglio comunale Romina Russo - ha permesso di osservare da vicino lo stato di avanzamento delle lavorazioni.