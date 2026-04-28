Raccolgono offerte per un' associazione inesistente | sventata una truffa all' Agrifiera

Domenica 26 aprile, durante l'afflusso di visitatori all'Agrifiera di Pontasserchio, la Polizia locale ha fermato due donne che avevano tentato di raccogliere offerte per un’associazione inesistente. Le due donne si erano avvicinate ai visitatori chiedendo denaro a nome di un’organizzazione che non esisteva, cercando di approfittarsi dell’evento. Le due sono state deferite all’autorità giudiziaria, e l’episodio è stato sventato prima che potesse causare ulteriori danni.

Truffa sventata dalla Polizia locale all'Agrifiera e due donne deferite all'autorità giudiziaria. E' accaduto domenica 26 aprile, in uno dei giorni di massimo afflusso alla manifestazione di Pontasserchio: le due malviventi chiedevano offerte per un'inesistente associazione a difesa dei diritti.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Sventata truffa del finto avvocato a una 80enne: ecco comeSventata dai carabinieri una truffa ai danni di una 80enne di Andretta, in provincia di Avellino. Truffa sventata: anziana salvata da 4.500 euro di truffaUn ufficio postale della provincia di Chieti ha sventato una truffa ai danni di un'anziana cliente, evitando che la donna prelevasse 4. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Mola di Bari, 90 volontari raccolgono 185 kg di rifiuti tra trekking e cleanup; Addio Facebook, arriva il social network di Bruxelles? I cittadini raccolgono firme, la Ue apre all'idea; Solidarietà, tre volontari raccolgono fondi online per dare una scuola ai ragazzini dello Zambia; I fondi Bitcoin raccolgono 933 milioni di dollari mentre gli ETF crypto raggiungono il più alto AUM da febbraio. «Raccolgo offerte per il restauro del santuario di Costa» ma è una truffa. Finto volontario della parrocchia smascherato da un'anzianaVITTORIO VENETO (TREVISO)- Il tentativo di raggiro è andato in scena a pochi metri dal santuario della Madonna della Salute. Un falso incaricato della parrocchia di Costa giovedì pomeriggio ha suonato ... ilgazzettino.it Per l'ultima settimana trovi le offerte di Primavera del volantino! Non perdere l'occasione! Ti aspettiamo! www.calzolarire.it #dacalzolarice #elettromeccanicacalzolarisrl - facebook.com facebook