Sventata truffa del finto avvocato a una 80enne | ecco come

La vicenda si è conclusa con successo grazie all’intervento dei carabinieri. Un uomo aveva chiamato un’80enne di Andretta fingendosi un avvocato, dicendole che suo figlio aveva causato un grave incidente e rischiava l’arresto. La donna, spaventata, stava per consegnare i soldi quando i militari sono intervenuti e hanno fermato il truffatore.

Sventata dai carabinieri una truffa ai danni di una 80enne di Andretta, in provincia di Avellino. Fingendosi un avvocato, un uomo le aveva comunicato che suo figlio aveva provocato un grave incidente e che sarebbe stato arrestato se non avesse versato seimila euro in contanti.

