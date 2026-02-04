Donald Trump commenta le ultime rivelazioni sui documenti di Jeffrey Epstein e dice che il caso riguarda solo i democratici, non i repubblicani. Il ex presidente smentisce qualsiasi coinvolgimento diretto e punta il dito contro gli avversari politici.

(LaPresse) Donald Trump ha commentato le nuove rivelazioni sui documenti relativi a Jeffrey Epstein, definendo il caso “un problema dei democratici, non dei repubblicani”. Durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, a chi gli chiedeva se i nomi di Elon Musk e del segretario al Commercio Howard Lutnick presenti nei documenti potessero creare problemi, il presidente degli Stati Uniti ha risposto di non averli ancora letti, ma si è detto certo che non avranno alcuna conseguenza. Il leader di Washington ha poi aggiunto che è il momento di voltare pagina, concentrandosi su questioni che contano davvero per il Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Trump: "È un problema dei democratici, non dei repubblicani"

