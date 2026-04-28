Quindici lista dell’ex Sindaco ricusata | ricorso elettorale al Tar

È stato presentato al Tar di Salerno un ricorso elettorale riguardante la lista dell’ex sindaco, che è stata ricusata. La decisione di contestare la validità della lista arriva dopo che questa è stata esclusa dalla competizione elettorale. Il ricorso è stato depositato nei giorni scorsi e ora sarà valutato dall’organo giudiziario competente. La vicenda riguarda le modalità di presentazione e ammissione delle liste alle elezioni amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato presentato al Tar di Salerno un ricorso elettorale contro la decisione della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lauro, che ha escluso la lista “ Quindici nel Cuore” dalla competizione per le elezioni amministrative del Comune di Quindici, in programma il 24 e 25 maggio 2026. La lista è guidata dall’ex sindaco Eduardo Rubinaccio ed è rappresentata legalmente dall’avvocato Vincenzo Maria Marenghi. L’esclusione è stata motivata dalla Sottocommissione sulla base del comma 11 dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, così come modificato dall’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legge 1132018.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Quindici, lista dell’ex Sindaco ricusata: ricorso elettorale al Tar Notizie correlate Alleanza Verdi e Sinistra, depositato al Tar ricorso contro la legge elettorale puglieseL’iniziativa da parte dei rappresentanti del partito regionale che hanno evidenziato come il meccanismo di voto non rispecchi nel complesso la... Platì, stop alla lista Sergi: in arrivo il ricorso al TAR? Cosa sapere La Commissione Elettorale di Locri respinge la candidatura di Rosario Sergi a Platì. Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Quindici gia’ presentata una lista: si ricandida l’ex sindaco Rubinaccio; Quindici, candidatura di Rubinaccio: arriva lo stop della Prefettura; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Lista anti-Netanyahu, stesso programma: Noi, la vera destra. Quindici, stop dalla Sottocommissione Elettorale alla lista dell’ex sindaco RubinaccioQUINDICI- Per la lista dell’ex sindaco di Quindici Eduardo Rubinaccio arriva lo stop da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale . La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lauro, r ... irpinianews.it Quindici, l’ex sindaco Rubinaccio impugna al Tar l’esclusione della sua listaQUINDICI- Depositato il ricorso elettorale al Tar di Salerno contro la delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro che non ha ammesso alle elezioni del sindaco e dei c ... irpinianews.it Cento anni. Tanto ha dovuto aspettare la frazione di Bosagro del piccolo paesino di Quindici per vedere un membro della sua comunità ordinato sacerdote. Don Alberigo Rega è un nuovo sacerdote della Chiesa di Nola, ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale p - facebook.com facebook