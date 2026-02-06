Alleanza Verdi e Sinistra depositato al Tar ricorso contro la legge elettorale pugliese

L’Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un ricorso al Tar contro la legge elettorale della Puglia. La decisione arriva dopo aver ritenuto che la legge non rispetti pienamente la volontà dei cittadini e la rappresentanza dei territori. La causa mira a mettere in discussione alcune parti della normativa, che gli alleati accusano di limitare il diritto di voto e di favorire certe forze politiche. La questione diventa uno dei primi scontri ufficiali sulla nuova legge elettorale regionale.

L’iniziativa da parte dei rappresentanti del partito regionale che hanno evidenziato come il meccanismo di voto non rispecchi nel complesso la “volontà” dei cittadini e la “rappresentanza” dei territori BARI – Un’iniziativa concreta contro la legge elettorale pugliese che non rispetterebbe nel suo complesso la volontà dei cittadini e la rappresentanza dei territori. Con questa motivazione, il gruppo regionale dei Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato un ricorso al Tar di Bari contro il meccanismo elettorale pugliese. “C'è un'intera legislatura per lavorarci – aggiungono - e chiediamo al neo insediato consiglio regionale di cominciare a farlo”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Venerdì alle 17, al Caffè del Teatro di Corso Diaz 44, si terrà "Una scuola per tutti", un incontro pubblico promosso da Alleanza Verdi Sinistra.

