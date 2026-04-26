Platì stop alla lista Sergi | in arrivo il ricorso al TAR

La Commissione Elettorale di Locri ha respinto la candidatura di Rosario Sergi a Platì, motivando la decisione con la mancata verifica dei requisiti legali. Il candidato ha annunciato che presenterà un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la decisione. La questione riguarda i criteri di eleggibilità e le verifiche effettuate dalla commissione nei confronti della candidatura.

? Cosa sapere La Commissione Elettorale di Locri respinge la candidatura di Rosario Sergi a Platì.. Il candidato prepara il ricorso al TAR dopo la contestazione dei requisiti legali.. La Commissione Elettorale Circoscrizionale di Locri ha comunicato alla lista di Rosario Sergi che la candidatura per il sindaco di Platì sarà respinta a causa di una presunta ineleggibilità del candidato stesso. Il provvedimento, che colpisce direttamente il progetto di Sergi, è stato reso noto attraverso i canali social del candidato, il quale ha spiegato che l’esclusione deriva da una valutazione sulla sua posizione legale in merito al possesso dei requisiti per la carica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Platì, stop alla lista Sergi: in arrivo il ricorso al TAR Notizie correlate Aptuit: il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Lav. Stop alla sperimentazione sui BeagleIl 16 marzo 2026 il Tar del Lazio ha sospeso i test sui Beagle nei laboratori Aptuit di Verona. Nomina contestata in Ginecologia: ricorso al Tar in arrivo per la scelta del nuovo primarioLa scelta del nuovo primario di Ginecologia all’ospedale di Civitanova Marche, in carico all’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast), è al centro di un... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Platì presenta la lista Liberi di Ricominciare: Rosario Sergi candidato sindaco nel segno della continuità; Elezioni Comunali Platì, un candidato fa un passo indietro e si ritira: l’annuncio; Caravaggio scacco al sindaco | sfiducia e stop all’assessore. 125 arresti, solo 8 condanne: il flop di Gratteri fa stravincere il Sì a PlatìA Platì, piccolo paese di 3.800 abitanti in provincia di Reggio Calabria, il Sì al referendum sulla giustizia ha trionfato con il 90 per cento dei voti. Ma perché citiamo questo dato (forse il più ... ilfoglio.it Elezioni comunali Platì, Rosario Sergi: "la nostra lista sarà ricusata, valuteremo il ricorso al Tar" - facebook.com facebook Un bunker segreto nel sottosuolo, con accesso nascosto, trasformato in una serra clandestina per la coltivazione di marijuana. Lo hanno scoperto i Carabinieri a Platì, nel reggino. All’interno, una piantagione “indoor” perfettamente attrezzata, con piante alte fi x.com