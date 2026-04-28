Nella zona di Quindici, i Carabinieri hanno scoperto un casolare abbandonato dove sono state trovate armi da guerra, tra cui un Kalashnikov, e diversi giubbotti antiproiettile. L’operazione, condotta sotto la supervisione della Procura di Avellino, ha portato al sequestro di quindici armi e munizioni di vario tipo. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i materiali rinvenuti per approfondire eventuali collegamenti con attività illecite.

Rinvenute armi da guerra e munizioni in un casolare abbandonato a Quindici: indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura di Avellino. Un kalashnikov AK?47, un fucile a canna liscia, munizioni e giubbotti antiproiettile nascosti in un casolare abbandonato. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Quindici, in provincia di Avellino, nel corso di un intervento scattato a seguito di una segnalazione. La segnalazione degli operai e l’intervento dei Carabinieri. L’operazione risale alla mattinata di ieri, quando i Carabinieri della Stazione di Quindici sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni operai impegnati nei lavori di demolizione di un immobile confinante con un casolare dismesso, situato in area isolata.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Quindici, arsenale in un casolare: kalashnikov e giubbotti sequestrati

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