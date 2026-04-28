Kalashnikov fucile a pallettoni e munizioni in un casolare abbandonato a Quindici | indagano i Carabinieri
I Carabinieri di Quindici sono intervenuti ieri mattina in un casolare abbandonato, su segnalazione di operai che stavano demolendo un edificio vicino. Durante un controllo dell’area, i militari hanno trovato un fucile a pallettoni e alcune munizioni, oltre a un kalashnikov. L’arma e i proiettili sono stati sequestrati, e le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per approfondire la provenienza e il possibile utilizzo dell’arma.
Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Quindici, a seguito della segnalazione di alcuni operai impegnati nei lavori di demolizione di un immobile confinante con un casolare abbandonato, sono intervenuti presso il sito indicato, procedendo a un accurato controllo dell’area con il supporto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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