Kalashnikov fucile a pallettoni e munizioni in un casolare abbandonato a Quindici | indagano i Carabinieri

I Carabinieri di Quindici sono intervenuti ieri mattina in un casolare abbandonato, su segnalazione di operai che stavano demolendo un edificio vicino. Durante un controllo dell’area, i militari hanno trovato un fucile a pallettoni e alcune munizioni, oltre a un kalashnikov. L’arma e i proiettili sono stati sequestrati, e le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per approfondire la provenienza e il possibile utilizzo dell’arma.