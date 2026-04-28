Qui Como Nico Paz rassicura i tifosi | L’occhio? Tutto ok

Nico Paz è stato dimesso dall'ospedale San Martino di Como dopo un episodio che ha preoccupato i tifosi. L’attaccante ha rassicurato sulla situazione, affermando che l’occhio sta bene e che si è trattato di un semplice spavento. La notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo tra i sostenitori, che temevano conseguenze più serie dopo l'incidente.

Solo tanto spavento ma nessun allarme. Nico Paz è stato dimesso dall’ ospedale San Martino di Genova dopo aver svolto gli accertamenti per dei problemi all’occhio destro causati dallo scontro aereo con Marcandalli durante il primo tempo della sfida di campionato di ieri tra Genoa e Como, vinta dai lariani per 2-0. Sostituito da Caqueret in avvio di ripresa, il 21enne talento spagnolo aveva a caldo lamentato difficoltà nel vedere, facendo venire qualche brivido ai suoi, anche se a fine gara il tecnico Cesc Fabregas aveva subito tranquillizzato sulle condizioni della sua stella. Ci ha pensato poi lo stesso Nico Paz a rassicurare tifosi e sportivi in ansia fino a domenica sera: "Tutto perfetto", ha scritto in una storia su Instagram, fotografato sull’aereo con il pollice alto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Como. Nico Paz rassicura i tifosi: "L’occhio? Tutto ok» Notizie correlate Genoa-Como, problema all’occhio e sostituzione per Nico Paz: cos’è successo a Marassi(Adnkronos) – Problema all'occhio destro per Nico Paz nella partita di Serie A tra il suo Como e il Genoa di oggi, domenica 26 aprile. Leggi anche: Como, il ds Ludi a tutto tondo: «Non abbiamo paura che Fabregas possa lasciarci. Nico Paz è felice qui ma…Scudetto? Oggi utopico, ma puntiamo all’eccellenza» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Como con Morata dall'inizio perde col Sassuolo, Nico Paz non basta; Il Como torna a sognare la Champions dopo la bella vittoria a Genova: Douvikas e Diao; Como, paura per Nico Paz: controlli al San Martino dopo una botta alla testa, ma è tutto ok; Esodo lariano a San Siro. Como, qui si fa la storia. Qui Como. Nico Paz rassicura i tifosi: L’occhio? Tutto ok»Solo tanto spavento ma nessun allarme. Nico Paz è stato dimesso dall’ospedale San Martino di Genova dopo aver svolto gli accertamenti per dei problemi all’occhio destro causati dallo scontro aereo con ... ilgiorno.it Infortunio Nico Paz, come sta il giovane talento del Como? Ecco la natura del problema nel corso della sfida contro il GenoaInfortunio Nico Paz, come sta il giovane talento del Como? Ecco la natura del problema nel corso della sfida contro il Genoa ... calcionews24.com Qui Como. . Il 25 Aprile facebook Qui #Como - Oltre 4mila tifosi a San Siro per spingere #Paz e compagni x.com