Genoa-Como problema all’occhio e sostituzione per Nico Paz | cos’è successo a Marassi

Durante la partita di Serie A tra Genoa e Como, giocata domenica 26 aprile a Marassi, Nico Paz ha subito un problema all’occhio destro. L’incidente ha richiesto una sostituzione del giocatore durante il match. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause dell’infortunio o sulle condizioni di Paz dopo l’evento. La partita si è svolta regolarmente, con il giocatore sostituito in modo tempestivo.

(Adnkronos) – Problema all'occhio destro per Nico Paz nella partita di Serie A tra il suo Como e il Genoa di oggi, domenica 26 aprile. Il fantasista dei lombardi, coinvolto in un contrasto aereo con Marcandalli nel corso del primo tempo, è stato costretto a uscire dal campo all'intervallo. Come riportato da Dazn, il giocatore avrebbe lasciato il terreno di gioco urlando "Non ci vedo, non ci vedo", con visibile preoccupazione. Al suo posto, Fabregas ha mandato in campo Maxence Caqueret. Come sta Nico Paz? Il giocatore adesso si sottoporrà ai controlli necessari per chiarire il problema. —[email protected] (Web Info) Trump, attacco a Washington: chi è l’attentatore, il piano e le armi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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