zoe trinchero le bugie e i depistaggi di alex manna e quel dettaglio sul giubbotto che ha destato sospetti

Gli amici di Zoe Trinchero smontano le versioni di Alex Manna, che aveva cercato di depistare le indagini. Manna aveva detto che Zoe era stata vista l’ultima volta in un modo, ma quelli che erano con lei confermano il contrario. In più, emergono dettagli sul giubbotto che potrebbero cambiare le carte in tavola. Intanto, si fa strada l’ipotesi che alcune bugie di Manna siano fatte apposta per coprire qualcosa di più grande.

Intorno al femminicidio di Zoe Trinchero continuano ad aleggiare le presunte bugie raccontate da Alex Manna. A porle in evidenza sono alcune persone insospettite dai suoi atteggiamenti dopo l’omicidio, che oggi si aprono di fronte alle telecamere. Dopo averla uccisa, infatti, Manna sarebbe andato a cambiarsi per poi partecipare alle ricerche della ragazza e puntare il dito contro un altro uomo, che ha rischiato il linciaggio. L’ex datore di lavoro della ragazza, ad esempio, ha raccontato che il 19enne si sarebbe addirittura assopito mentre si trovava in caserma. Il racconto dell'ex datore di lavoro di Zoe Trinchero Le bugie di Alex Manna dopo l'omicidio Le accuse contro "le droghe" Il racconto dell’ex datore di lavoro di Zoe Trinchero “Ai carabinieri l’ho detto chiaramente: ‘Per me è lui'”, queste le parole dell’ex datore di lavoro di Zoe Trinchero riferite alle telecamere de La Vita in Diretta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato, è stata uccisa da Alex Manna.

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità.

