Natale di Roma quattro giorni di eventi gratuiti per il 2779° anniversario della fondazione

Per celebrare il 2779° anniversario della fondazione di Roma, si svolgeranno dal 19 al 22 aprile una serie di eventi culturali gratuiti distribuiti in vari quartieri e sui luoghi simbolo della città. La manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale, prevede diverse iniziative che coinvolgeranno cittadini e visitatori, offrendo spettacoli, mostre e attività all'aperto. Le celebrazioni si estenderanno su più giorni e zone di Roma, coinvolgendo diverse realtà locali.

ROMA – Non solo il 21 aprile. In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, Roma Capitale promuove un ampio programma di iniziative culturali gratuite che si svolgeranno dal 19 al 22 aprile, coinvolgendo diversi quartieri e alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Musica, arte, presentazioni, itinerari tematici e visite guidate saranno al centro di un calendario diffuso pensato per raggiungere un pubblico ampio e trasversale. Gli appuntamenti interesseranno sia il centro storico sia aree più periferiche, in un’ottica di valorizzazione culturale estesa a tutto il territorio urbano. Le iniziative si snoderanno tra vie e piazze simbolo della città, ma anche in quartieri come il Quadraro e Casal de’ Pazzi.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Natale di Roma, quattro giorni di eventi gratuiti per il 2779° anniversario della fondazione Notizie correlate Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: XXVI Edizione del Natale di Roma con il Gruppo Storico Romano; Natale di Roma: per il 21 aprile, quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e visite guidate; Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storia; Natale di Roma, la Capitale si accende: quattro giorni di eventi gratuiti in tutta la città. Natale di Roma, quattro giorni di eventi gratuiti per il 2779° anniversario della fondazioneROMA – Non solo il 21 aprile. In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, Roma Capitale promuove un ampio programma di iniziative ... romadailynews.it Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. funweek.it Buongiorno da Roma, la Città Eterna è pronta a festeggiare il suo Natale. Dal 17 al 21 aprile si svolgerà la rappresentazione del Natale di Roma che per l'edizione 2026 ha come tema "Roma, città del diritto e dell’accoglienza" . Aprirà ufficialmente le celebr facebook Roma World celebra il Natale di Roma ift.tt/uaxq4W2 x.com