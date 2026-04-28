Quattro dipendenti Atm pagheranno un affitto basso per una casa comunale

Sono stati avviati i lavori per la consegna di alloggi comunali a quattro dipendenti di Atm, nel quadro del progetto denominato “Casa ai lavoratori”. Le abitazioni saranno assegnate a chi lavora per l’azienda dei trasporti pubblici e i contratti prevedono un canone di affitto inferiore alla media di mercato. L’obiettivo è offrire soluzioni abitative a basso costo ai dipendenti coinvolti.

È iniziata la consegna di alloggi comunali a dipendenti di Atm nell'ambito del progetto “Casa ai lavoratori”. Con il primo bando sono stati ristrutturati 150 alloggi. Lunedì mattina, quattro dipendenti di Atm hanno sottoscritto la locazione per altrettanti alloggi sui 30 ristrutturati attraverso.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Autobus travolge una moto in centro a Milano: quattro persone ferite tra cui il conducente AtmUn incidente tra un autobus e una moto si è verificato questa mattina in via Senato, nei pressi dell'Archivio Storico, a Milano. Pavia, prende in affitto una casa che non esiste: versa una finta caparra e le portano via 1.800 euroPavia, 13 febbraio 2026 – Pensava di aver affittato un appartamento a Pavia, ma è stata vittima di una truffa con cui le è stata sottratta una somma...