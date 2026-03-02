Autobus travolge una moto in centro a Milano | quattro persone ferite tra cui il conducente Atm

Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente in via Senato a Milano, dove un autobus ha travolto una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra i feriti c’è anche il conducente dell’autobus. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un incidente tra un autobus e una moto si è verificato questa mattina in via Senato, nei pressi dell'Archivio Storico, a Milano. Si sono registrati quattro feriti, tra cui il conducente Atm. Nessuno è in gravi condizioni.