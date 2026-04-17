Degustazione formaggio e oli toscani a Calci

A Calci si terrà una serata dedicata alla degustazione di formaggi e oli toscani, organizzata dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio (ONAF) Delegazione di Pisa. L’evento prevede un’analisi guidata dei prodotti locali, con attenzione alle caratteristiche sensoriali e alla qualità dei formaggi e degli oli. La serata mira a promuovere i prodotti tipici della regione attraverso una degustazione ragionata e approfondita.

L'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio (ONAF) Delegazione di Pisa organizza una serata all'insegna dei buoni prodotti locali, con una degustazione ragionata di formaggi e oli.Un viaggio sensoriale inusuale, dove i formaggi si fondono con l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Molti vini e oli toscani nascono dallo sfruttamento dei richiedenti asiloOgni notte, nelle province di Grosseto e Siena, centinaia di richiedenti asilo lasciano i Centri di accoglienza straordinaria per raggiungere le... Leggi anche: Degustazione di primavera a Calci Altri aggiornamenti Temi più discussi: Formaggi, olio e carciofi: una settimana per assaggiare il Made in Italy; Quale pesto comprare al supermercato? Ne abbiamo testati 19: ecco quelli che meritano davvero; Un fine settimana da ricordare con la Festa dell'Olio; Vinicoli a Genova 2026: 7 giorni di eventi, 7 tappe, 7 degustazioni di vini naturali. L’agenda del Gusto Leggi in appGli appuntamenti dal 18 al 24 aprile: dalla sagra del Gorgonzola in Piemonte all’omaggio ai prodotti della terra di Paestum. E poi tanta mixology ... repubblica.it L’olio della Serenissima: degustazioni, show cooking, laboratori e visite guidateA Cappella Maggiore torna dal 10 al 19 aprile l’evento dedicato all’olio extravergine d’oliva con ben 60 oli in degustazione provenienti da produttori veneti e da quelli dei Paesi un tempo territori d ... trevisotoday.it Formaggio zenzero, pepe e limone . . . #lattecrudo #formaggio #lattevaccino #zenzero #limone degustazione - facebook.com facebook