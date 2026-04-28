Quartiere ferrovia fuori controllo | rissa con lanci di bottiglie un ferito e un passante minacciato

Nel quartiere Ferrovia, una serie di incidenti recenti ha attirato l’attenzione dei residenti. Durante uno scontro avvenuto in strada, sono state lanciate bottiglie e una persona ha riportato ferite. In un altro episodio, un passante è stato minacciato da alcuni soggetti presenti sul posto. La situazione, descritta come “fuori controllo” dai residenti, continua a destare preoccupazione nella zona.

Una sequenza di episodi ravvicinati, avvenuti nel quartiere Ferrovia, ha spinto i residenti a riaccendere l’attenzione su una situazione che da anni definiscono ormai “fuori controllo”. Secondo le segnalazioni giunte, tutto sarebbe iniziato intorno alle 19:30 su viale XXIV Maggio, nei pressi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Viale XXIV Maggio, serata di tensione nel Quartiere Ferrovia: urina in strada dopo il catechismo, minacce e poi rissa con bottigliateViale XXIV Maggio, serata di tensione nel Quartiere Ferrovia: urina in strada dopo il catechismo, minacce e poi rissa con bottigliate Una sequenza di... Genova, rissa con bottiglie nel centro: ferito e fuga nel caosUn uomo è finito in codice giallo al pronto soccorso del San Martino dopo una violenta rissa scoppiata in via della Maddalena intorno alle 01:30 di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quartiere ferrovia fuori controllo: rissa con lanci di bottiglie, un ferito e un passante minacciato; Foggia, verde pubblico fuori controllo nel Quartiere Ferrovia: i cespugli ora superano le auto in altezza; Foggia, residenti denunciano: Verde pubblico fuori controllo e strade invase dai cespugli; Napoli, sos Porta Nolana: Esasperati da risse, droga, prostituzione. Situazione fuori controllo. Viale XXIV Maggio, serata di tensione nel Quartiere Ferrovia: urina in strada dopo il catechismo, minacce e poi rissa con bottigliateViale XXIV Maggio, serata di tensione nel Quartiere Ferrovia: urina in strada dopo il catechismo, minacce e poi rissa con bottigliate Una sequenza di ... ilsipontino.net FERROVIA FOGGIA Verde pubblico fuori controllo nel quartiere Ferrovia: i cespugli superano le auto in altezzaI cespugli superano le macchine in altezza. Uno schifo a vedersi, senza dimenticarsi delle condizioni igieniche. Il punto è semplice: la manutenzione del verde pubblico è compito del Comune. Quando ce ... statoquotidiano.it StatoQuotidiano.it. StudioKolomna · News Opener. Foggia. Viale XXIV Maggio, serata di tensione al Quartiere Ferrovia: minacce con una bottiglia e rissa in strada #rissa #foggia #quartiere #chiesa #minacce di Giuseppe de Filippo Daniele Catalano - facebook.com facebook Foggia, cassonetti incendiati nel quartiere Ferrovia: tre roghi in pochi minuti x.com