Quarrata salva il Montalbano | piano comune contro incendi e frane

Dal 14 aprile, il Comune di Quarrata ha avviato la gestione collettiva dei boschi del Montalbano, coinvolgendo diverse parti nel tentativo di prevenire incendi e frane. Questa iniziativa mira a coordinare interventi e risorse per preservare l’area, che rappresenta un patrimonio naturale importante per la comunità locale. La gestione condivisa si inserisce in un progetto più ampio di tutela ambientale e sicurezza del territorio.

? Cosa sapere Il Comune di Quarrata avvia la gestione collettiva dei boschi del Montalbano dal 14 aprile.. Il piano con la cooperativa P.A.M. punta a prevenire incendi e rischi idrogeologici.. Il Comune di Quarrata ha lanciato un appello ai proprietari dei terreni boschivi sul Montalbano per avviare una gestione collettiva che prevenga incendi, alluvioni e frane attraverso una ricognizione delle aree interessate. L’iniziativa mira a superare la frammentazione dei terreni collinari, dove le piccole superfici appartenenti a privati rendono spesso impossibile la manutenzione ordinaria. Per coordinare questo intervento, l’amministrazione comunale farà da guida insieme alla cooperativa P.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quarrata salva il Montalbano: piano comune contro incendi e frane Notizie correlate Vallevenere: i cittadini sfidano il Comune con un piano salva-suoloI residenti di Vallevenere hanno presentato una proposta alternativa al Comune di Ascoli per gestire la delicata questione della delocalizzazione... Piano anti-incendi 2026: pugno duro contro l’incuria e multe fino a 10mila euroFirmata l’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza del capoluogo: proprietari terrieri obbligati alla pulizia entro il 15 giugno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Il Commissario Montalbano - Il giro di boa: il finale e la trama della puntataScopri come finisce Il Commissario Montalbano - Il giro di boa e la trama completa della puntata: dalla spiegazione del finale al caso affrontato nell’episodio, passando per il cast e le location. E ... tag24.it Il commissario Montalbano, stasera in tv Il giro di boa: la puntata più dura, che riporta alla mente i fatti di GenovaQuanto sono ancora forti, oggi, i ricordi dei fatti di Genova. La puntata de Il commissario Montalbano in onda stasera in tv, martedì 21 aprile, ... msn.com