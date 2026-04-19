Vallevenere | i cittadini sfidano il Comune con un piano salva-suolo

I residenti di Vallevenere hanno presentato un piano alternativo al Comune di Ascoli per affrontare la questione della delocalizzazione degli edifici nella zona a nord-est di Campo Parignano. La proposta mira a risolvere il problema, ma ancora non sono stati annunciati dettagli ufficiali o risposte da parte dell’amministrazione comunale. La questione ha suscitato attenzione tra i cittadini e le autorità locali.

I residenti di Vallevenere hanno presentato una proposta alternativa al Comune di Ascoli per gestire la delicata questione della delocalizzazione degli edifici situati nella zona a nord-est di Campo Parignano. Il piano, che mira a evitare lo spostamento delle abitazioni in un’area agricola distante, punta invece su un recupero urbano nel versante di Via Po, sfruttando le infrastrutture già esistenti. La vicenda affonda le radici in una problematica geologica consolidata: il territorio interessato dai fenomeni erosivi richiede interventi strutturali urgenti per mettere in sicurezza diversi immobili. Secondo quanto disposto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, l’attuale strategia comunale prevede lo spostamento dei residenti verso la zona di Fonte di Campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallevenere: i cittadini sfidano il Comune con un piano salva-suolo Notizie correlate Riccardi: “Parcheggi a Manfredonia, il nuovo piano non salva i cittadini: salva la concessione di PubliServizi Srl”Più che una correzione nell’interesse pubblico, gli atti del 2026 raccontano un’altra storia: quella di un contratto partito male, di incassi molto... Troina: 12 cittadini sfidano il governo con il no al referendumIn un piccolo comune siciliano, Troina, si è acceso un dibattito che potrebbe avere ripercussioni nazionali.