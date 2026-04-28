Quarant' anni di internet in Italia | la storia e la celebrazione dell' Università

Il 30 aprile 1986 rappresenta una data storica per l’Italia, poiché da un centro di calcolo elettronico a Pisa partì il primo collegamento del Paese alla rete globale. Questa iniziativa, promossa dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico, ha segnato l’inizio di quarant’anni di sviluppo di internet nel territorio italiano. Oggi, una targa in via Santa Maria, a pochi passi da Piazza dei Miracoli, ricorda quell’evento fondamentale.

La storia di internet in Italia ha un legame strettissimo con Pisa. Il 30 aprile 1986 dal Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (Cnuce) della città partì il primo collegamento alla rete globale: oggi una targa in via Santa Maria, a poche centinaia di metri da Piazza dei Miracoli.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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