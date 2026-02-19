Ferrara riaccende la passione per la maratona | nel 2027 torna l’evento dopo quarant’anni di storia e tradizione running

Ferrara riprende la tradizione della maratona dopo 40 anni di assenza. La causa principale è stata la pandemia, che ha bloccato gli eventi sportivi, e le difficoltà amministrative. Ora, le autorità locali hanno deciso di rilanciare la gara, coinvolgendo atleti e appassionati di tutta Italia. La città si prepara a riaccogliere i corridori con nuovi percorsi e un’organizzazione rinnovata. La maratona si terrà nel 2027, segnando un ritorno atteso da molti appassionati di corsa.

Bentornata Maratona: Ferrara riscopre la sua tradizione running nel 2027. Ferrara tornerà ad ospitare una maratona nel 2027, dopo un’interruzione pluriennale dovuta a circostanze varie, tra cui la pandemia e concomitanze politiche. L’annuncio ha riacceso l’entusiasmo nella comunità podistica ferrarese, celebrando una tradizione che affonda le radici nel 1979 e che ha visto crescere generazioni di atleti. Figure storiche del running locale, come Massimo Corà e Massimo Magnani, hanno espresso grande soddisfazione per il ritorno di un evento considerato cruciale per la città. Dalle origini a Vigarano al cuore della città: la storia di una maratona.🔗 Leggi su Ameve.eu Ferrara torna ad avere la 'sua' maratona: appuntamento al 2027 con la nuova edizioneFerrara ripropone la sua maratona dopo anni di assenza. Il grande ritorno della Maratona. La città riabbraccia la ’sua’ corsa: "Nel segno di storia e tradizione"La maratona torna a Bologna dopo tre anni di assenza, a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. «Ieri sera erano insieme, mano nella mano, al cinema. » Così si riaccende la curiosità attorno a Cristina Ferrara e Aka7even, alias Luca Marzano. Cristina, che in passato aveva fatto parlare di sé per la sua relazione con Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne facebook Giornata dell’epilessia, Ferrara accende i riflettori su informazione e inclusione x.com