Luciano del Castillo | quarant’anni di storia in un click

Venerdì 10 aprile alle 18 si terrà un incontro pubblico nello Spazio 5 del quartiere Prati, con un focus sulla storia di quarant’anni raccontata attraverso immagini. Luciano del Castillo sarà presente e utilizzerà una citazione che invita a guardare con gli occhi e a vedere anche con il cuore. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un contesto che favorisce il dialogo e l’osservazione.

Roma – “Per guardare bastano gli occhi, per vedere serve anche il cuore”. Queste le parole di Luciano del Castillo che faranno da filo conduttore all’incontro pubblico che si terrà venerdì 10 aprile alle ore 18 nello Spazio 5, nel cuore del quartiere Prati. Protagonista della serata sarà Luciano del Castillo, una delle firme più autorevoli della fotografia di cronaca e d’inchiesta, che dialogherà con il noto giornalista e inviato Alfredo Macchi. L’evento, nato da un’idea di Maurizio Riccardi, Presidente dell’Associazione Identità Fotografiche, si preannuncia come un viaggio immersivo nella memoria collettiva degli ultimi decenni. Non si tratterà di una semplice esposizione, ma di un confronto serrato tra l’immagine e la parola, tra la realtà nuda e l’interpretazione critica. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Luciano del Castillo: quarant’anni di storia in un click Storia per immagini: a Spazio5 un incontro con il fotografo Luciano del CastilloVenerdì 10 aprile a Spazio 5, nel quartiere Prati, una serata dedicata al fotogiornalismo tra memoria e attualità, si terrà un incontro pubblico con... Leggi anche: La storia della cometa di Halley e del suo ultimo passaggio, quarant’anni fa. Quella ‘palla di neve sporca’ è un simbolo Crowd Gasps as Catherine Stuns in a Breathtaking Gown Beside Prince William at the State Visit Temi più discussi: Storia per immagini: a Spazio5 un incontro con il fotografo Luciano del Castillo; Per guardare bastano gli occhi, per vedere serve anche il cuore: incontro con Luciano del Castillo a Spazio5; Storia per immagini | a Spazio5 un incontro con il fotografo Luciano del Castillo. Nero su Bianco, in mostra quarant'anni di lavoro di Luciano del CastilloOltre quarant'anni di lavoro, dalla Sicilia a Cuba. Sono quelli di Luciano del Castillo, fotografo e giornalista ex ANSA, i cui scatti saranno esposti nella mostra Nero su Bianco, a cura di Maurizio ... ansa.it Storia per immagini: a Spazio5 un incontro con il fotografo Luciano del CastilloVenerdì 10 aprile a Spazio 5, nel quartiere Prati, una serata dedicata al fotogiornalismo tra memoria e attualità, si terrà un incontro pubblico con il ... romadailynews.it