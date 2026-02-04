Martina Miliddi, ballerina e volto noto di Affari Tuoi, ha guadagnato la popolarità grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Oggi vive in Italia, ha una carriera consolidata nel mondo dello spettacolo e si conoscono dettagli sulla sua vita privata, come il fidanzato e gli studi che ha portato avanti.

Ballerina e ora volto fisso di Affari Tuoi, Martina Miliddi ha raggiunto la popolarità grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Originaria di Cagliari e cresciuta ad Assemini, è nata nel 2000 e ha manifestato sin da subito una forte passione per la danza. All’età di 5 anni, ha infatti iniziato a sognare una carriera nel mondo dello spettacolo, soprattutto guardando gli stacchetti delle veline di Striscia la Notizia. Ha così iniziato a prendere lezioni di danza dall’insegnante Francesca Secci, portando intanto avanti i suoi studi scolastici. Dopo le scuole medie, ha frequentato il Liceo Linguistico Boccaccio di Iglesias e in quel periodo ha anche cominciato a competere a livello professionale come ballerina. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Martina Miliddi: età, studi, fidanzato, la carriera ad Amici, dove vive. Tutto sulla ballerina di Affari Tuoi

Approfondimenti su Martina Miliddi

Martina Miliddi ha ufficialmente confermato il suo legame con Simone Milani.

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, torna in televisione come ospite ad Affari Tuoi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Martina Miliddi

Argomenti discussi: Martina Miliddi: età, dove vive, ex fidanzato famoso, studi, Instagram. Tutto sul neo volto di Affari Tuoi; Martina Miliddi, il nuovo volto di Affari tuoi: chi è la ballerina che affianca Stefano De Martino; Martina Miliddi: De Martino? Sono innamorata di Simone e sogno un figlio. La morte di mio padre è un dolore che non mi dà tregua; Martina Miliddi: chi è la ballerina del videoclip di Checco Zalone?.

Chi è Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi: età, origini, Amici, Checco Zalone, fidanzatoHa iniziato a ballare sognando le Veline, oggi apre i pacchi accanto a Stefano De Martino ad Affari Tuoi, passa per i film di Checco Zalone e porta sul palco la sua storia, fatta anche di dolore. Mart ... alphabetcity.it

Martina Miliddi, classe 2000 facebook

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2. #AffariTuoi #MartinaMiliddi #Rai1 #PrimaSerata #Danza #Amici x.com