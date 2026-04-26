Pesto del supermercato solo tre sono accettabili | la classifica di altroconsumo
Un’analisi condotta da un'organizzazione di consumatori ha valutato diversi marchi di pesto venduti nei supermercati, scoprendo che solo tre di essi rispettano determinati standard di qualità. La ricerca si è concentrata su aspetti quali ingredienti e modalità di produzione, fornendo una classifica dei prodotti più affidabili. La valutazione ha coinvolto diversi marchi presenti sul mercato, offrendo un quadro chiaro delle scelte più corrette per i consumatori.
Un prodotto simbolo della cucina italiana finisce sotto la lente degli esperti e il risultato sorprende. Il pesto alla genovese, amatissimo e presente in quasi tutte le dispense, non convince quando viene analizzato su larga scala. A dirlo è un’indagine approfondita che ha messo a confronto decine di prodotti disponibili nei supermercati, con esiti tutt’altro che rassicuranti. L’indagine di Altroconsumo: 79 prodotti analizzati. Secondo lo studio condotto da Altroconsumo, sono stati esaminati ben 79 tipi di pesto industriale. Il risultato è netto: nessuno ha raggiunto la sufficienza, né tantomeno punteggi classificati come “buono” o “molto buono”.🔗 Leggi su Tvzap.it
Pesto del supermercato, solo tre prodotti sono accettabili: la classifica di Altroconsumo
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