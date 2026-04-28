Quadrelle le Liste in Campo | Futura e Civica pronte alla sfida elettorale
Sfida tra Carmine Isola e due compagini per il rinnovo del consiglio comunaleCandidato SindacoQUADRELLECARMINE ISOLALista "Quadrelle Futura": I nomi dei candidatiQUADRELLE FUTURATeresa Pia AciernoSalvatore CapriglioneStefania CarusoAngelo ColucciFelice Angelo ConteAntonio MontellaPaola.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Elezioni Comunali Quadrelle 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaQuadrelle è uno dei Comuni della provincia di Avellino al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. ilmattino.it
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