Il 17 febbraio 1970, a Fort Bragg, un capitano medico dei Berretti Verdi viene rinvenuto ferito vicino ai corpi della moglie incinta e delle due figlie, uccise con un bastone e un punteruolo da ghiaccio. La scena del crimine solleva immediatamente interrogativi sulla dinamica dei fatti. La vicenda si inserisce in un contesto di estrema violenza familiare, con il sospetto che possa esserci stato un tradimento o una vendetta dietro l’atto.

F ort Bragg, 17 febbraio 1970. Un capitano medico dei Berretti Verdi, Jeffrey MacDonald, viene trovato ferito accanto ai cadaveri della moglie incinta e delle due figlie, massacrate a colpi di bastone e con un punteruolo da ghiaccio. Lui giura di essere stato aggredito da un branco di hippie nel cuore della notte. Sulla testata del letto, scritta col sangue, la parola “PIG”, come nei delitti di Charles Manson che hanno scosso l’America. Un tribunale militare lo scagiona, ma anni dopo il processo viene riaperto, destinato a diventare uno dei casi letterari più scomodi del Novecento. MacDonald vuole qualcuno che racconti la sua innocenza. Il giornalista Joe McGinniss vuole una storia che lo porti nella scia di Truman Capote.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Può un cronista tradire a sangue freddo?

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