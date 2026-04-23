Giulio Nenna il produttore multiplatino e compositore | La musica non può tradirmi | siamo noi a tradire lei

Un produttore e compositore con numerosi album di successo ha recentemente pubblicato un nuovo disco, segnando un ritorno alla sua attività da compositore. In un’intervista, ha parlato del desiderio di riscoprire se stesso attraverso la musica e ha commentato il peso dei ricordi che si riflette nelle sue composizioni. La sua riflessione si concentra sul rapporto tra artista e musica, sottolineando che la musica stessa non può tradire, ma sono le scelte del musicista a farlo.