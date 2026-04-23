Giulio Nenna il produttore multiplatino e compositore | La musica non può tradirmi | siamo noi a tradire lei
Un produttore e compositore con numerosi album di successo ha recentemente pubblicato un nuovo disco, segnando un ritorno alla sua attività da compositore. In un’intervista, ha parlato del desiderio di riscoprire se stesso attraverso la musica e ha commentato il peso dei ricordi che si riflette nelle sue composizioni. La sua riflessione si concentra sul rapporto tra artista e musica, sottolineando che la musica stessa non può tradire, ma sono le scelte del musicista a farlo.
Giulio Nenna è uno di quegli artisti che sembrano vivere costantemente in bilico tra due mondi. Da una parte c’è il rigore, la disciplina, la formazione quasi scientifica di chi ha studiato economia, si è laureato, ha attraversato il conservatorio, la produzione discografica, i grandi palchi, Sanremo, il mainstream. Dall’altra c’è invece qualcosa di più antico, irrazionale e profondo: il richiamo delle radici, del mare, del Sud, della memoria, della musica come luogo interiore prima ancora che mestiere. Nato a Milano, cresciuto tra Lombardia e Abruzzo, Giulio Nenna porta dentro di sé una geografia emotiva complessa, fatta di città e di approdi, di partenze e ritorni, di un’identità che non si lascia mai ridurre a una sola definizione.🔗 Leggi su Virgilio.it
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