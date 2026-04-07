Choc al ristorante | picchia il figlio perché gli cade il cibo da tavola poi aggredisce gli agenti

Un uomo ha colpito con schiaffi il proprio figlio dopo che quest'ultimo aveva fatto cadere del cibo da tavola durante un pasto. Successivamente, all’arrivo delle forze dell’ordine chiamate sul posto, ha aggredito gli agenti tentando di opporsi al loro intervento. L’episodio si è verificato in un ristorante, dove i presenti hanno assistito alla scena di tensione e violenza.

Ha preso a ceffoni il figlio "colpevole" di aver fatto cadere del cibo da tavolo. Poi, all'arrivo delle forze dell'ordine, si è scagliato contro gli agenti. Sono stati momenti di panico quelli vissuti alla vigilia di Pasqua in un ristorante tra Albano e Castel Gandolfo. Secondo quanto appreso, i fatti sono accaduti intorno alle 22. L'uomo era insieme ai propri figli, uno dei quali è stato schiaffeggiato dal genitore poiché per un paio di volte il cibo era finito a terra. Gli avventori e i dipendenti dell'attività hanno cercato di riportare la calma il papà, che era visibilmente alterato presumibilmente per l'assunzione di alcol. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Non solo martellate, senegalese aggredisce una donna e poi gli agenti a Padova. E a Napoli ghanese morde il carabiniere al petto Non indica gli allergeni presenti nel cibo, i carabinieri gli chiudono il ristoranteIl provvedimento dopo l’ispezione dei Nas: il locale potrà riaprire solo dopo aver sanato le carenze e pagato le sanzioni Un ristorante etnico... Si parla di: Picchia il figlio piccolo nel ristorante, il padre (ubriaco) fermato dai clienti: terrore vicino Roma; Aggressione choc al centro: calci e pugni al titolare di un bar in pieno giorno – Cosa è successo. Picchia la moglie al ristorante, denunciatoPerugia, 13 marzo 2026 – Schiaffi al ristorante. Una lite a tavola, sembra per gelosia, che è diventata un’aggressione. Con i familiari testimoni increduli di quanto accaduto, che hanno potuto solo ... lanazione.it