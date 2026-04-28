Punctum | La Fatalità che ci Sceglie
Un’immagine può sembrare solo un’istantanea, ma spesso diventa un ricordo che si ferma nel tempo senza lasciare segni evidenti. Quando lo sguardo si posa su un’immagine, si può catturare un dettaglio o un’emozione, ma molto spesso tutto passa inosservato, scivolando via senza lasciare traccia. Questo fenomeno rende difficile capire cosa rimanga realmente di ciò che osserviamo, anche quando l’immagine sembra catturare un momento importante.
Cosa resta davvero di un’immagine quando lo sguardo la attraversa? Molto spesso ci limitiamo a raccogliere un’informazione, un dato estetico o una cronaca silenziosa che scivola via senza lasciare traccia. Eppure, a volte accade un imprevisto: un dettaglio si stacca dal fondo, rompe l’argine.🔗 Leggi su Romatoday.it
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