Cosa: La mostra d’arte contemporanea Punctum: La fatalità che ci sceglie, un percorso espositivo collettivo che indaga il potere dei dettagli inaspettati nell’esperienza visiva.. Dove e Quando: Presso la galleria Rossocinabro, in Via Raffaele Cadorna 28 a Roma, da giovedì 30 aprile a venerdì 29 maggio 2026.. Perché: Per riscoprire il valore di un’osservazione lenta e profonda, lasciandosi emozionare da quegli elementi apparentemente casuali che rendono un’opera d’arte viva e indimenticabile.. Nel panorama culturale contemporaneo, dominato da un flusso inarrestabile e frenetico di stimoli visivi, fermarsi ad osservare è diventato un atto di pura resistenza.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Punctum: l’arte che ci trafigge da Rossocinabro

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