pulizia straordinaria del monumento ai caduti

Su indicazione della sindaca Agnese Carletti, una squadra di operatori specializzati di Sei Toscana è intervenuta a San Casciano dei Bagni con un servizio straordinario di pulizia e igienizzazione del Monumento ai Caduti, delle scale di accesso e di alcuni arredi urbani del Giardino comunale di viale Manciati. L’intervento è stato eseguito con l’utilizzo di una speciale attrezzatura ad alta tecnologia che, grazie a un potente getto di vapore a temperature comprese tra i 110° e i 120°, ha consentito di rimuovere in modo efficace e rapido la fastidiosa patina scura che si è formata nel tempo, a causa delle intemperie e dell’azione degli agenti atmosferici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

