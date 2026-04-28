Da quando è arrivato al Milan, Christian Pulisic ha giocato poche partite e ha avuto problemi fisici che ne hanno limitato la presenza in campo. La società rossonera si sta chiedendo quale sia la situazione attuale dell'attaccante statunitense, dopo che nelle ultime settimane non è stato impiegato regolarmente. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua condizione o sui tempi di recupero.

Uno dei misteri più grandi dell'intera stagione del Milan porta il nome di Christian Pulisic. Dov'è finito Captain America? Da cinque mesi a questa parte sembra che quel giocatore tanto decisivo non ci sia più, e la prova messa in campo contro la Juventus ne è la conferma. Il numero 11 rossonero sta vivendo un momento di grande difficoltà, mentale più che altro. Pulisic è come se fosse bloccato a il non segnare più lo sta 'distruggendo'. Dentro allo spogliatoio tutti lo descrivono come un calciatore spento, colpa della crisi che lo ha colpito a partire dal 28 dicembre 2025: sua ultima rete in Serie A, avvenuta contro il Verona.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic, che fine ha fatto Captain America? Il Milan ora si interroga

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