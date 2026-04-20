Da quando ha segnato due gol in una partita con la febbre a zero reti in quattro mesi, l’attaccante non ha più trovato la rete. A quattro mesi dall’ultimo gol, la sua forma resta sotto i livelli previsti, anche nell’ultima gara contro il Verona. La sua situazione attuale al club sembra essere molto diversa rispetto a qualche stagione fa.

Il Milan continua a faticare nel creare gioco offensivo: anche contro il Verona (qui le pagelle) arriva una vittoria con una sola azione buona vista in 90 minuti, ed è bastata e avanzata ai rossoneri per portare a casa la vittoria. Chi continua a non vedere la porta sono tutti gli attaccanti rossoneri, con in primis Pulisic. Il calciatore statunitense è stato decisivo nella prima parte della stagione, ma nel 2026 non ha ancora trovato il fondo della rete. Non è un caso che il Diavolo abbia calato la media punti e tutto il ritmo da quando il numero 11 non riesce più a segnare. E i problemi continuano. Abbiamo analizzato con molta cura i suoi numeri contro il Verona e sono preoccupanti, come quelli di tutto il reparto: un solo tiro, zero in porta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dalla doppietta con la febbre a zero gol in quattro mesi: che fine ha fatto Pulisic?

Notizie correlate

Myrta Merlino, Sparita Dalla Tv: Che Fine Ha Fatto?Scopri dove si trova oggi Myrta Merlino e cosa bolle in pentola per il suo ritorno sul piccolo schermo.

Claudio Brachino, Sparito Dalla Tv: Che Fine Ha Fatto?Scopri che fine ha fatto Claudio Brachino, l’ex direttore di Videonews: la sua carriera fuori dai riflettori e la rinascita come opinionista libero.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pulisic, ora serve la svolta: il Milan gli chiede solo una cosa; Verona-Milan, Pulisic cerca un amuleto in Chiffi per tornare al gol; Christian Pulisic: The Italian Dream Serie A Enilive; Dal Verona al... Verona: Pulisic ritrova la sua ultima vittima. Milan, sarà la volta buona?.

Pulisic, l'obiettivo del Milan è solo uno. E poi c'è la priorità ModricUna stagione a due facce, con l’ultimo capitolo ancora da scrivere. Christian Pulisic, da agosto a dicembre 2025, è stato il frontman del Milan di Massimiliano Allegri, risultando decisivo in ... tuttosport.com

Pulisic, ora serve la svolta: il Milan gli chiede solo una cosaMILANO - Sembra passata un’era da quell’Udinese-Milan 0-3, almeno dal punto di vista personale: al BluEnergy Stadium, a settembre, Christian Pulisic metteva a segno una doppietta, al termine di una se ... msn.com

Vogliamo sapere se avete ancora fiducia in Pulisic o se vanno fatte delle riflessioni sul futuro, considerando anche la sua situazione contrattuale - facebook.com facebook

Ordine su Leao e Pulisic: "Da due punte come loro si pretende qualcosa degna di un attaccante doc. E invece..." x.com