Posta poco non si vede non si sa cosa faccia | Milan che fine ha fatto Ibrahimovic

Quest'anno il calciatore ha ridotto notevolmente la sua presenza pubblica, passando inosservato nelle attività ufficiali del club e sui social media. La sua attività in campo è stata limitata da infortuni e scelte tecniche, e non sono stati diffusi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute o sui suoi impegni futuri. La sua assenza si fa notare tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che si chiedono quale sia il suo reale stato di forma e coinvolgimento.

Nelle ultime settimane il suo nome rimbalza sui social soprattutto perché i tifosi, in tempi di grandi stenti in fase offensiva, lo ricordano come l'ultimo attaccante rossonero capace di superare la soglia dei 20 gol in un campionato (i 28 del 2011-12, e il lasso temporale racconta molto). Per il resto, Zlatan Ibrahimovic è scomparso dal palcoscenico del Milan. Di lui si trova giusto qualche fugace apparizione sui social, un po' per promuovere le sue svariate attività commerciali, un po' per condividere col mondo le amene località di vacanza che sceglie di frequentare. C'è un video su Instagram risalente a qualche settimane fa in cui si rilassa in una piscina naturale, presumibilmente in qualche paese orientale, accompagnato dalla scritta "Peaceful moment", che non ha bisogno di traduzioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Posta poco, non si vede, non si sa cosa faccia: Milan, che fine ha fatto Ibrahimovic First Ajax interview with Maximilian Ibrahimovi! | 'I want to write my own story' Notizie correlate Allegri lo ha allontanato dal Milan? Che fine ha fatto Zlatan Ibrahimovic: la verità sta venendo a galladi Alessio LentoC’è una voce che rimbalza da qualche giorno nelle conversazioni tra tifosi rossoneri e negli ambienti delle cronache sportive, e... Milan, il colpo André si allontana: il Corinthians alza la posta e il giocatore ha fatto sapere una cosaAumentano le difficoltà affinché André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, si trasferisca dal Corinthians al Milan nella... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dalla PEC alla REM, la posta elettronica europea; Raccomandate non consegnate, la replica di Poste: I nostri portalettere professionalità; Carlo Verdone avvisa i fan: Se vi arriva questa mail, non sono io. E promette le vie legali; Addio Posta Prioritaria: ecco cosa cambia davvero dal 1° maggio?. Posta poco, non si vede, non si sa cosa faccia: Milan, che fine ha fatto IbrahimovicQuest'anno il super consulente rossonero s'è ulteriormente defilato dalla scena pubblica, anche perché Cardinale ha aumentato il numero di blitz milanesi ... msn.com La Settimana Santa di Taranto è scandita da riti che si ripetono da secoli. I pellegrini incappucciati nazzicano per le strade della città dal pomeriggio del Giovedì Santo, con l’uscita della prima posta. Poco prima della mezzanotte si apre il portone del tempio di facebook