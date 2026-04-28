Pugno in faccia ad un giocatore 14enne genitore stangato con cinque anni di Daspo

Durante una partita di calcio giovanile, un giovane giocatore di 14 anni è stato colpito con un pugno in faccia. L’episodio ha portato all’applicazione di un Daspo di cinque anni nei confronti di uno dei genitori presenti, in seguito a quanto accaduto. L’evento ha suscitato grande scalpore, trasformando quello che avrebbe dovuto essere un momento di aggregazione sportiva in un episodio di violenza grave.

Una partita di calcio giovanile che doveva rappresentare un normale momento di aggregazione e sport si è trasformata in un inaccettabile e gravissimo episodio di violenza. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato di Modena ha notificato un provvedimento di Daspo della durata di cinque anni nei.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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