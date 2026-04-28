Un uomo di circa 40 anni è stato colpito da un divieto di ritorno di cinque anni in occasione di un episodio avvenuto durante una partita di calcio giovanile. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe aggredito con calci un calciatore di 14 anni, avversario di suo figlio, in campo. La questura di Modena ha annunciato l’emissione di un provvedimento di Daspo a suo carico, che vieta l’accesso agli eventi sportivi nella regione per cinque anni.

Modena, 28 aprile 2026 – Il questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso un provvedimento di Daspo per la durata di cinque anni nei confronti di un padre, 41enne originario dell’Albania, che lo scorso 19 aprile avrebbe aggredito un giocatore di 14 anni, che giocava nella squadra avversaria di quella di suo figlio, mentre rientrava negli spogliatoi. Gli accertamenti della Divisione anticrimine, che si sono avvalsi di alcune testimonianze, hanno riguardato un episodio accaduto nel corso di una partita di campionato di calcio ‘Giovanissimi 2011’, tra le squadre Asd Visport di Vignola e ‘Asd San Giorgio’ di Sassuolo. Un match disputatosi al centro sportivo ‘Il Poggio’ a Vignola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredì calciatore 14enne avversario di suo figlio: Daspo di cinque anni ad un papà

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