Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise | sospese le ricerche in mare indagini più selettive Sono andate avanti per giorni

Dopo giorni di ricerche in mare, le operazioni sono state temporaneamente interrotte. Le ricerche si erano concentrate in un'area di circa dieci chilometri quadrati oltre la foce del Trigno, nel tentativo di trovare un uomo disperso nel crollo di un ponte in Molise. Le indagini si sono rese più selettive, mentre le ricerche terrestri e in acqua continuano con modalità differenziate.

Dopo giorni di ricerche oltre la foce del Trigno, in uno specchio di acqua di dieci chilometri quadrati, le ricerche in mare di Domenico Racanati sono sospese. Da ora in poi verranno effettuate indagini più selettive sulla base di elementi che dovessero indurre a prospettare novità. Il 53enne di Bisceglie è disperso dalla mattina del 2 aprile, quando a bordo della sua auto venne travolto dal crollo del ponte che stava percorrendo, strada statale 16, in territorio di Montenero di Bisaccia. Dopo quasi quattro settimane di ricerche, finora sono stati rinvenuti solo la targa dell’automobile e un parafango. (foto: tratta da tweet dei vigili del...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: sospese le ricerche in mare, indagini più selettive Sono andate avanti per giorni Notizie correlate Leggi anche: Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ricerche anche in mare Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie Leggi anche: Ricerche anche in mare del 53enne pugliese disperso per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ventesimo giorno di ricerche; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Altro giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise; Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, fra le richieste di verità della famiglia. Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, fra le richieste di verità della famiglia Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieVentisettesimo giorno di ricerche. Sono oggettivamente incessanti ma, altrettanto oggettivamente, più di una targa e di un parafango finora non si è trovato. La famiglia di Domenico Racanati chiede ve ... noinotizie.it Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ventesimo giorno di ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieDomenico Racanati, 53enne di Bisceglie, è disperso dalla mattina del 2 aprile per il crollo del ponte sul fiume Trigno (foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco). Lo stava percorrendo in automobile, ... noinotizie.it A circa un mese dal crollo del ponte sul fiume Trigno, che ha inghiottito l'automobilista pugliese Mino Racanati, non ci sono novità sulle ricerche dell'uomo disperso. Riportiamo l'accorato e disperato appello della figlia, Angelica, per indurre le istituzioni a ripre - facebook.com facebook