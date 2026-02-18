Amt Ugl | Preoccupati per i bus nuovi fermi a Campi

L'azienda Amt, il sindacato Ugl e alcuni lavoratori sono preoccupati perché i nuovi bus sono ancora fermi a Campi. La causa è la mancanza di approvazione di alcuni fondi e ritardi nelle consegne delle attrezzature. Questa situazione crea disagi quotidiani per chi utilizza i mezzi pubblici e mette in difficoltà i dipendenti, che aspettano da settimane di poter lavorare con i nuovi mezzi.

"Siamo in attesa - dichiara il segretario Ugl Fna, Roberto Piccardo - del documento di intesa tra Comune e Regione per la ricapitalizzazione, sicuramente tutto sta andando nella verso giusto". "Nelle ultime settimane - ricorda Piccardo - si rincorrevano notizie confuse e strumentali sull'entrata di privati e altro, ipotesi escluse dall'inizio, questo ha creato forte e inutili preoccupazioni tra i lavoratori". "Riteniamo indispensabile - conclude - individuare i responsabili di questa situazione. Si continuano a chiedere sacrifici ai lavoratori, che continuano a lavorare in condizioni inaccettabili.🔗 Leggi su Genovatoday.it

