La Juventus è ancora in cerca di un vero goleador. Con McKennie in campo, la squadra sembra più pericolosa, ma gli attaccanti acquistati a peso d’oro continuano a deludere sotto porta. Anche contro la Lazio, Spalletti ha puntato sull’americano per trovare la rete, lasciando chiaramente capire quanto sia importante il suo ruolo nell’area avversaria. Gli investimenti per l’attacco, finora, non hanno portato i risultati sperati.

La celebrazione di Yildiz per il rinnovo del contratto, il gol di McKennie sempre più centravanti e anche il pareggio di Kalulu spostano le attenzioni dal problema principale della Juve: Spalletti non ha un centravanti a cui affidarsi e sulla questione ha provato ad argomentare per tutto il mese di gennaio non così a caso. David è una punta centrale che può dare tanto, ma non tutto quello che serve per mettere le partite in discesa: quantomeno non sempre, e alla Juve è un problema perché pesano tutte tantissimo. Di testa, né il canadese né Openda (sul finale) son riusciti in area a fare gol: a differenza di McKennie e Kalulu, entrambi protagonisti del pari che concede alla Juve di evitare la sconfitta con la Lazio e di tenere stretto il quarto posto anche se la Roma dovesse vincere con il Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, se i gol li fa McKennie... gli attaccanti sono costati più di 100 milioni ma non segnano mai

Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'Quasi in maniera insperata la Juve raccoglie un pareggio allo Stadium con la Lazio grazie al gol di Kalulu al 96'. La squadra di Spalletti domina sotto il profilo del gioco, si vede annullare (giustam ... sport.sky.it

Juventus-Lazio 2-2: video, gol e highlightsDopo il ko in Coppa Italia, la Juve evita in extremis la sconfitta con la Lazio in casa, pareggia 2-2 ed è a -3 dal Napoli. La squadra di Spalletti gioca bene nel primo tempo ma non concretizza (gol a ... sport.sky.it

Maghetto McKennie: il vero bomber della Juve è l’americano! Con Spalletti nessuno segna come lui in Serie A Weston McKennie non è un mago da copertina o da effetti speciali, però ormai ci ha preso gusto ad agitare la sua bacchetta davanti alle tele facebook

#McKennie, #Juve al lavoro per il rinnovo Ma occhio all' #Inter x.com