Psicologo delle cure primarie Schiavi e Baffi Fdi | Nel 2025 più di 2mila prestazioni in Bergamasca

Un rapporto recente segnala che nel 2025, nella provincia di Bergamo, sono previste oltre 2.000 prestazioni di psicologia delle cure primarie. La regione si sta muovendo rapidamente per mettere in pratica questa riforma, che mira a integrare i servizi di supporto psicologico nei sistemi di assistenza sanitaria di base. La presenza di questa figura professionale si sta consolidando, con un numero crescente di interventi e servizi offerti alla popolazione locale.

La provincia di Bergamo si conferma avamposto nell’attuazione della riforma dello psicologo delle cure primarie, trasformando la Legge Regionale n. 12024 in un servizio concreto, diffuso e accessibile. I dati relativi all’anno 2025, presentati in anteprima a Palazzo della Libertà di Bergamo, restituiscono la fotografia di un sistema che ha saputo intercettare una domanda crescente, erogando complessivamente 2.145 prestazioni e prendendo in carico 508 pazienti nel solo territorio bergamasco. L’evento “Lo psicologo delle cure primarie: il modello lombardo guarda al futuro”, organizzato dal Consigliere regionale bergamasco Michele Schiavi è...🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Cure palliative e assistenza domiciliari, oltre 5.500 prestazioni dell'Asp nel 2025

Riduzione delle pensioni anticipate nel 2025: analisi dettagliata delle prestazioni InpsPer effetto della stretta sulle pensioni anticipate , nel corso del 2025 c’è stata una riduzione dell’1,8% delle pensioni liquidate dall’Inps ,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Psicologo di base: chi è, di cosa si occupa e perché potremmo averne bisogno; Emergenza salute mentale, Aupi: Bonus psicologo non basta, serve rete sul territorio; Psicologo di base, è arrivato il momento anche in FVG; Disagio psicologico, la prevenzione non è più rinviabile. CNOP chiede una riforma nazionale della salute mentale.

Psicologo delle cure primarie, Schiavi e Baffi (Fdi): Nel 2025 più di 2mila prestazioni in BergamascaLa provincia di Bergamo si distingue come territorio all’avanguardia nell’implementazione della riforma dello psicologo delle cure primarie, rendendo operativa la Legge Regionale attraverso un servizi ... bergamonews.it

Marche. Istituire lo psicologo delle cure primarie. Mozione Pd in consiglio regionalePer il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, che con i consiglieri del PD, Busilacchi e Volpini ha presentato il progetto, è necessario fare un salto culturale. Il ruolo dello ... quotidianosanita.it

Psicologo di base, assunti 40 specialisti al fianco dei medici di medicina generale. Il nostro approfondimento sulla sperimentazione a Bgr con il presidente dell'ordine degli psicologi calabresi Massimo Aiello. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/ps - facebook.com facebook