Riduzione delle pensioni anticipate nel 2025 | analisi dettagliata delle prestazioni Inps

Tra il 2024 e il 2025 sono state concesse circa 1.540.943 nuove pensioni, con una diminuzione del 1,8% rispetto al periodo precedente. Di queste prestazioni, il 54,2% riguarda pensioni di natura previdenziale, mentre le altre comprendono diverse tipologie di prestazioni assistenziali e integrative. I dati sono stati forniti dall'Inps e mostrano un calo nelle richieste di pensionamento anticipato nel secondo anno considerato.

Per effetto della stretta sulle pensioni anticipate, nel corso del 2025 c’è stata una riduzione dell’1,8% delle pensioni liquidate dall’Inps, ovvero si è scesi a 1.540.943 nuove pensioni (erano state 1.569.105 nel 2024 ). Di queste il 54,2% è di natura previdenziale. L’importo annualizzato complessivo delle nuove prestazioni ammonta a 18,6 miliardi di euro, pari a circa il 5,3% della spesa pensionistica totale in pagamento al 1° gennaio 2026, secondo l’aggiornamento annuale dell’Osservatorio sulle pensioni vigenti al 1° gennaio 2026 e sulle pensioni nuove liquidate nel 2025 pubblicato dall’Inps. Tra le pensioni previdenziali di nuova liquidazione, il 62,3% è costituito da pensioni di vecchiaia (56,5% a uomini), il 29,1% da pensioni ai superstiti (20,3% a uomini) e l’8,6% da pensioni di invalidità previdenziale (64,0% a uomini). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Riduzione delle pensioni anticipate nel 2025: analisi dettagliata delle prestazioni Inps Articoli correlati Inps: nel 2025 liquidate 202.708 pensioni anticipate (-9,9%)Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Vodafone guida il Barometro nPerf Mobile 2025 Italia: analisi completa delle prestazioniIl Barometro nPerf Mobile 2025 Italia fotografa lo stato reale della connettività mobile nel nostro Paese, basandosi su centinaia di migliaia di test... Aggiornamenti e notizie su Riduzione delle pensioni anticipate nel... Temi più discussi: Pensioni, dal 2027 l’aumento dei requisiti; A che età si andrà in pensione con gli aumenti dal 2027? I chiarimenti dell'Inps; È arrivata l'attesa circolare dell'Inps con la nuova età per andare in pensione; Pensioni, stretta graduale sui requisiti: dal 2027 scatta il primo aumento. Con la stretta sulle uscite anticipate, 28mila pensioni in meno in un annoPer effetto della stretta sulle pensioni anticipate, nel corso del 2025 c’è stata una riduzione dell’1,8% delle pensioni liquidate dall’Inps, ovvero si è scesi a 1.540.943 nuove pensioni (erano state. msn.com Pensioni flessibili per superare la riforma Fornero: in pensione prima ma con meno soldiLa riforma delle pensioni con più flessibilità in uscita, ma a conti fatti a rimetterci è il calcolo del trattamento. investireoggi.it L’Amministrazione punta a favorire la regolarizzazione dei debiti con riduzione di sanzioni e interessi, rafforzando fiducia e collaborazione con i cittadini - facebook.com facebook #Anc contraria alla riduzione del numero delle #CortidiGiustiziaTributaria - #Misterfisco x.com