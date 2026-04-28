PSG-Bayern Monaco | notizie confermate sulle squadre e formazioni per lo scontro di Champions League canali TV e dettagli sullo streaming online

Stasera si disputa l’andata della semifinale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. Le formazioni sono state confermate e i dettagli sulle modalità di trasmissione includono canali televisivi e piattaforme di streaming online. La partita, molto attesa, vede confrontarsi due tra i team più forti d’Europa, con i rispettivi allenatori pronti a scendere in campo con le formazioni ufficiali.

2026-04-28 19:58:00 Il web non parla d’altro: I pesi massimi europei Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si scontrano stasera nell’andata della semifinale di Champions League. Il PSG è il detentore del titolo mentre il Bayern cerca di essere incoronato la migliore squadra d’Europa per la prima volta dal 2020, quando batté i parigini a Lisbona grazie a un gol di Kingsley Coman. Il primo successo dell’anno scorso è stato una sorpresa per il PSG, ma il tecnico Luis Enrique insiste che non ha offuscato la loro determinazione a vincerlo di nuovo. Ha detto: “È diverso perché la prima volta è stato un sollievo vincerla. Ora è un’altra storia, è una motivazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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