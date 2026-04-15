Bayern Monaco-Real Madrid LIVE risultato in diretta della partita di Champions | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21
Alle ore 21 si affrontano Bayern Monaco e Real Madrid nei quarti di finale di Champions League. Le formazioni ufficiali sono attese prima del calcio d'inizio. La partita viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti minuto per minuto sul risultato e sui momenti salienti dell'incontro. La cronaca si concentra sugli eventi principali che si svolgono durante il match tra le due squadre.
La diretta live di Bayern Monaco-Real Madrid, ritorno dei quarti di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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