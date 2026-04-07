Pagelle Real Madrid Bayern Monaco | Neuer mostruoso Olise-Luis Diaz dipingono e Kane rifinisce Mbappé illude VOTI

Nel match tra Real Madrid e Bayern Monaco, i protagonisti si sono distinti con prestazioni significative. Il portiere del Bayern ha parato diversi tiri, mentre alcuni giocatori offensivi hanno contribuito con assist e gol. L’attaccante del Bayern ha segnato il suo primo gol stagionale, mentre il portiere del Real ha effettuato numerosi interventi decisivi. La partita si è conclusa con un risultato che ha visto entrambe le squadre impegnate in azioni offensive e difensive intense.

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