Khvicha Kvaratskhelia ha ufficializzato il trasferimento al Paris Saint-Germain, consolidando così il suo percorso nel calcio europeo. Il giocatore si è trasferito in Francia, dove andrà a rafforzare la squadra con le sue qualità tecniche. La firma con il club parigino segna un nuovo passo nella sua carriera, che prosegue in una delle squadre più note del continente.

Khvicha Kvaratskhelia ha confermato l’approdo al Paris Saint-Germain, trasformando una carriera già di successo in un nuovo capitolo parigino. L’ex giocatore del Napoli si è espresso apertamente sulla sua decisione, evidenziando come il progetto sportivo e umano della squadra francese abbia convinto sia lui che la famiglia. La notizia emerge da dichiarazioni rilasciate alla stampa locale, dove l’attaccante georgiano ha descritto con entusiasmo la vita nella capitale francese. L’annuncio arriva mentre il calciatore riflette sul percorso fatto fino a oggi, passando dal club napoletano al gigante parigino. Le parole dell’atleta sottolineano non solo l’aspetto sportivo, ma anche la qualità della vita e il rispetto ricevuto dai cittadini locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kvaratskhelia al PSG: il progetto sportivo convince più

